Лавров сравнил подход США к России и другим странам

В нынешнем диалоге с Россией США не использовали схему с угрозами и наказанием, которая часто проявляется в отношениях американцев с другими государствами. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на встрече с руководителями российских НКО.

Глава МИД отметил, что в ходе контактов пока не слышал от американской стороны ультимативной риторики.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон нередко выстраивал разговор с другими странами по принципу одностороннего давления.

«Если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу», — привел Лавров логику американской стороны.

Министр добавил, что подобный подход не имеет ничего общего с балансом интересов и такой разговор нельзя считать честным.

В ходе той же встречи Лавров подчеркнул, что действия так называемого коллективного Запада подрывают международную безопасность и мешают выстраивать равноправный диалог между государствами.