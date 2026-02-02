Лавров созвонился с главой МИД Кубы

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

В беседе с кубинским дипломатом Лавров подтвердил неприемлемость экономического и силового давления на латиноамериканскую республику, в том числе воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей. Он уточнил, что Россия продолжит поддерживать страну.

«Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки», — отметили в пресс-службе.

Также в ходе переговоров дипломаты обсудили график предстоящих контактов, приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Ранее глава МИД встретился с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. Лавров охарактеризовал переговоры как важные и своевременные. Он также напомнил, что Россия в этом году является председателем в Совете коллективной безопасности.