Лавров обсудил с генсеком ОДКБ вопросы развития и эффективности

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Стороны обсудили тему консолидации и развития организации, а также повышение эффективности деятельности в нынешних реалиях.

«Обсуждены ключевые вопросы реализации приоритетов председательства России в ОДКБ в 2026 году, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в 2025 году в Бишкеке», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Лавров назвал встречу своевременной и отметил, что переговоры имеют важное прикладное значение, так как Россия в этом году является председателем в Совете коллективной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров 6 февраля встретится с швейцарским министром иностранных дел и главой ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Главной темой переговоров станет кризис организации и поиск путей для выхода из него.