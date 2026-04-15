Лавров сообщил о регулярных контактах между Россией и США

Россия и Соединенные Штаты регулярно проводят контакты на разных уровнях. Об этом на брифинге по итогам визита в Китай заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что не о всех контактах между Россией и США рассказывается. Дипломат подчеркнул, что отношения стран сейчас не находятся на «точке замерзания».

«Некоторые контакты инициативно осуществляем, некоторые проводятся по просьбе американской стороны. Не обо всех мы говорим», — подчеркнул глава МИД,

Он добавил, что отношения двух государств ставили на паузу при администрации экс-президента США Джо Байдена, в то время Белый дом полностью прервал любые контакты с Кремлем.

