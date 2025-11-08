Лавров оценил слова Трампа о едином понимании по ядерным испытаниям

Лавров заявил, что единого понимания по вопросу ядерных испытаний в США нет

Комментарии из Белого дома свидетельствуют об отсутствии понимания, что конкретно подразумевал президент США Дональд Трампа под ядерными испытаниями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

«Комментарии представителей Вашингтона, попадающие в публичное пространство, свидетельствуют том, что у них нет единого понимания, что имел в виду президент США», — заявил министр.

Лавров добавил, что Россия по дипломатическим каналам не получала никаких объяснений, о чем именно говорил американский лидер.

«Пока каких-либо объяснений, что президент Трамп имел в виду, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, по дипломатической линии мы не получили», — подчеркнул.

Ранее, 29 октября, президент США отдал приказ, предусматривающий возможность возобновления ядерных испытаний в стране.