Лавров рассмешил делегацию Ливии шуткой про язык переговоров

Начавший переговоры на английском языке министр иностранных дел Сергей Лавров завершил выступление шуткой и рассмешил приехавшую в Москву делегацию правительства национального единства Ливии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахер Баур, услышав английскую речь Лаврова, предложил вести переговоры на арабском и русском языках с переводчиками.

«А я думал, я по-русски говорил», — ответил глава российского МИД, вызвав смех гостей.

После завершения переговоров с руководителем ливийской делегации Сергей Лавров объявил о скором возобновлении работы генконсульства в Бенгази, закрытого еще в 1993 году.

Он подчеркнул, что это один из главных результатов встречи с Тахером Бауром.