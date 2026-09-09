Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что часть западных политиков требует восстановления границ Украины 1991 года, несмотря на проживающее на этих территориях русскоязычное население. Об этом глава МИД заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы отдать в концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на землях», — заявил Лавров.

По его словам, среди западных политиков есть и те, кто демонстрирует более реалистичный подход. Однако министр отметил, что различные варианты урегулирования, которые обсуждаются в Европе, предусматривают сохранение действующей власти в Киеве.

Лавров добавил, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, говоря о защите «европейских ценностей». При этом глава российского внешнеполитического ведомства связал такую позицию с политикой украинских властей в отношении русского языка и проведением мобилизации.

Ранее в МИД объяснили, от чего зависит завершение СВО на Украине.