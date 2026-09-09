Лавров рассказал об озверелом требовании Запада
Лавров: Запад агрессивно хочет вернуть границы Украины 1991 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что часть западных политиков требует восстановления границ Украины 1991 года, несмотря на проживающее на этих территориях русскоязычное население. Об этом глава МИД заявил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
«Помимо тех, кто озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года, чтобы отдать в концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на землях», — заявил Лавров.
По его словам, среди западных политиков есть и те, кто демонстрирует более реалистичный подход. Однако министр отметил, что различные варианты урегулирования, которые обсуждаются в Европе, предусматривают сохранение действующей власти в Киеве.
Лавров добавил, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, говоря о защите «европейских ценностей». При этом глава российского внешнеполитического ведомства связал такую позицию с политикой украинских властей в отношении русского языка и проведением мобилизации.
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