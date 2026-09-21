Лавров рассказал об отношении России к Белизу

Россия намерена продолжать политический диалог с Белизом и расширять взаимодействие между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привела пресс-служба ведомства.

Министр поздравил коллегу Фрэнсиса Фонсеку с 45-й годовщиной независимости государства. Лавров подчеркнул, что Россия придает большое значение отношениям с Белизом.

«Мы дорожим дружбой и уважением, связывающими страны, и ценим, что взаимодействие между Россией и Белизом строится на принципах невмешательства во внутренние дела и доверия. Настроены на развитие конструктивного политического диалога, углубление культурно-гуманитарных и торгово-экономических связей в интересах народов стран», — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил значение юбилейной даты для Белиза. В 2026 году исполняется 35 лет с момента установления дипломатических отношений между странами.

Ранее Лавров раскрыл принцип России по договоренностям.