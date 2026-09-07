Лавров: Россия не идет ни на какие договоренности без баланса интересов

Россия не идет на договоренности без соблюдения баланса интересов. Об этом на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, любые договоренности возможны на основе прагматизма.

«Без баланса интересов ни на какие договоренности не идем», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что в контактах с другими странами Россия демонстрирует эмоции в силу национального характера, поскольку народ любит литературу, которая учит человечности.

Глава МИД ранее указывал, что не видит людей, с которыми в нынешней Европе можно договориться. По его словам, руководство европейских стран «пронизано метастазами нацизма», а главная задача России — не допустить его возрождения.