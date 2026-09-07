Лавров раскрыл принцип России по договоренностям
Лавров: Россия не идет ни на какие договоренности без баланса интересов
Россия не идет на договоренности без соблюдения баланса интересов. Об этом на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
По его словам, любые договоренности возможны на основе прагматизма.
«Без баланса интересов ни на какие договоренности не идем», — подчеркнул министр.
Лавров добавил, что в контактах с другими странами Россия демонстрирует эмоции в силу национального характера, поскольку народ любит литературу, которая учит человечности.
Глава МИД ранее указывал, что не видит людей, с которыми в нынешней Европе можно договориться. По его словам, руководство европейских стран «пронизано метастазами нацизма», а главная задача России — не допустить его возрождения.