Лавров рассказал о звонке маме из Нью-Йорка после теракта 11 сентября

Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил, как в 2001 году позвонил матери из Нью-Йорка, как только узнал о теракте 11 сентября. Об этом министр рассказал в беседе с РБК .

По словам Лаврова, в тот день он с 09:00 находился в своем рабочем кабинете, будучи постоянным представителем России при ООН. Дипломат разбирал телеграммы послов, когда на фоне по ТВ увидел кадры с врезающимся в небоскреб самолетом.

Поняв, что случилось, Лавров хотел набрать маме в Москву, но обнаружил, что стационарный телефон уже не работает.

«Взял мобильный, выскочил на улицу, побежал по Манхэттену в поисках сигнала, который появился через 1,5-2 километра. Дозвонился до мамы. Потом вернулся», — поделился глава МИД.

Дальше российские дипломаты стали заниматься задачами, связанными со случившимся, в частности, выяснялось, находились ли россияне в башнях-близнецах.

Ранее Лавров призвал запомнить слова российского президента Владимира Путина о короткой войне при нападении Европы.