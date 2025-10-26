Лавров рассказал о своем свитере с надписью «СССР»

Лавров: в свитере с надписью «СССР» на Аляске не было тайного смысла

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не нужно искать тайного посыла в его свитере с надписью «СССР». Об этом министр сообщил в интервью венгерскому телеканалу Ultrahang.

Он отметил, что в любой стране есть элементы одежды, которые отражают исторические события и важные этапы национальной памяти.

«У нас есть футболки с гербом Российской империи. Многие их носят. Это часть истории. К тому же свитер был очень стильный» — сказал Лавров.

Он напомнил, что родился в Советском Союзе и это Родина, которую не нужно стыдиться. Глава МИД также подчеркнул ключевую роль СССР в победе во Второй мировой войне.

Толстовка Лаврова с надписью «СССР» стала предметом активного обсуждения в зарубежных СМИ после саммита России и США. Газета Politico увидела в одежде российского министра тоску по советскому прошлому.