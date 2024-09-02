Лавров рассказал о стремлении Запада «развалить» Россию
Лавров: Запад под нацистскими знаменами собрал против России 50 стран
Западные страны на протяжении долгого времени пытались «развалить» Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».
Он рассказал, что Западу удобно иметь вместо России угасающее, зависимое и вымирающее пространство. Дипломат отметил, что антироссийская коалиция насчитывает порядка 50 стран.
По его словам, западные государства хотят, чтобы Россия утратила свои самостоятельность и силу, поэтому не прекращают вредить ей.
«История повторяется. Сегодня 50 стран собраны против России. Тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского и не только суть, а даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии», — заключил Лавров.
Ранее министр обратился с напутственным словом к учащимся Подмосковья. Он назвал период учебы в школе важнейшим в жизни человека и напомнил выпускникам, что в ближайшее время им придется определиться с тем, какую профессию выбрать. Он пожелал учащимся успехов, а России — победы.