Лавров рассказал о стремлении Запада «развалить» Россию

Западные страны на протяжении долгого времени пытались «развалить» Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости» .

Он рассказал, что Западу удобно иметь вместо России угасающее, зависимое и вымирающее пространство. Дипломат отметил, что антироссийская коалиция насчитывает порядка 50 стран.

По его словам, западные государства хотят, чтобы Россия утратила свои самостоятельность и силу, поэтому не прекращают вредить ей.

«История повторяется. Сегодня 50 стран собраны против России. Тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского и не только суть, а даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии», — заключил Лавров.

Ранее министр обратился с напутственным словом к учащимся Подмосковья. Он назвал период учебы в школе важнейшим в жизни человека и напомнил выпускникам, что в ближайшее время им придется определиться с тем, какую профессию выбрать. Он пожелал учащимся успехов, а России — победы.