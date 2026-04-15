Лавров рассказал о планах Запада на новый военный блок с Украиной

Лавров заявил, что в США поддерживают создание военного блока с Украиной

США совместно со странами Европы продвигают идею формирования нового военного союза, в котором ключевая роль отводится Украине. Об этом по итогам официального визита в Китай заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привел ТАСС .

Министр уточнил, что с такой инициативой выступил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

«Господин Келлог, будучи не чужим человеком в Вашингтоне, продвигает с европейскими грандами идею создания военного блока с Украиной в качестве даже не только члена, а в качестве ведущего участника», — сказал он.

Лавров отметил, что США стремятся возложить нагрузку по сдерживанию России на европейские страны, чтобы сосредоточить внимание на Китае. По его оценке, Белый дом не скрывает эти планы и стимулирует шаги по созданию подобного военного блока с четкой антироссийской направленностью.

Ранее глава МИД указал на опасные игры Запада вокруг Тайваня и Корейского полуострова.