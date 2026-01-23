Глава ЕК пообещала направить часть оборонных расходов на ледокол

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах существенно усилить присутствие Евросоюза в Арктике, в том числе за счет инвестиций и перераспределения части оборонных расходов ЕС на специализированное арктическое оборудование. Об этом она рассказала по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы считаем, что нам следует использовать увеличение наших расходов на оборону для оборудования, пригодного для работы в Арктике, например, европейский ледокол», — сказала глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз на протяжении долгого времени недостаточно вкладывался в развитие Арктики и вопросы региональной безопасности, и теперь пришло время изменить этот подход. Она напомнила, что два года назад ЕС открыл свое представительство в Нууке, а в прошлом году были запущены соглашения, предусматривающие дополнительные инвестиции в «зеленую» энергетику, критически важные сырьевые ресурсы и цифровую инфраструктуру Гренландии.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что в проекте следующего долгосрочного бюджета ЕС уже заложено удвоение финансовой поддержки, а в ближайшее время Еврокомиссия представит содержательный пакет новых инвестиций для углубления сотрудничества с Гренландией.

Помимо экономической составляющей, фон дер Ляйен акцентировала внимание на вопросах безопасности. Она заявила о намерении направить рост оборонных расходов ЕС на развитие арктически ориентированных возможностей. Также Евросоюз планирует усилить координацию в сфере безопасности с США и другими партнерами, включая Великобританию, Канаду, Норвегию и Исландию.