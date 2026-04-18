Лавров раскрыл роль Украины для Запада
Лавров: Запад добивается, чтобы Украина стала «триггером глобальной угрозы»
Запад стремится превратить Украину в «триггер глобальной угрозы». Об этом на Антальском дипломатическом форуме заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
«Уже третий раз за современную эпоху из Европы будет исходить глобальная угроза. И они добиваются того, чтобы Украина стала триггером глобальной угрозы», — объяснил министр.
До этого глава МИД констатировал отсутствие конкретных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее Лавров объяснил, что совместно с европейскими странами США продвигают инициативу о создании нового военного союза, в котором Украине отводится ключевая роль. По его мнению, Штаты хотят переложить сдерживание России на ЕС, а сами сосредоточат усилия на Китае.