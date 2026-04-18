Лавров раскрыл роль Украины для Запада

Запад стремится превратить Украину в «триггер глобальной угрозы». Об этом на Антальском дипломатическом форуме заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

«Уже третий раз за современную эпоху из Европы будет исходить глобальная угроза. И они добиваются того, чтобы Украина стала триггером глобальной угрозы», — объяснил министр.

До этого глава МИД констатировал отсутствие конкретных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Лавров объяснил, что совместно с европейскими странами США продвигают инициативу о создании нового военного союза, в котором Украине отводится ключевая роль. По его мнению, Штаты хотят переложить сдерживание России на ЕС, а сами сосредоточат усилия на Китае.