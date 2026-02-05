Запад разработал план военного вмешательства в случае срыва перемирия, предусматривающий ввод войск на Украину. Одновременно в НАТО заявили о развертывании сил в стране уже после мирного соглашения. Наблюдатели расценивают это как подготовку к большой войне с Россией и масштабную когнитивную операцию, цель которой — навсегда закрепить Украину под контролем Запада. Готовы ли мы к такому развитию событий?

План НАТО по Украине США и страны ЕС договорились о военном ответе, если перемирие на Украине будет нарушено, написало издание Financial Times. По информации журналистов, этот план обсуждали украинские, европейские и американские чиновники в декабре и январе. Он предусматривает поэтапную реакцию на любое нарушение режима прекращения огня. Если нарушения будут длительными, Запад готов отправить свои войска на Украину. Предусмотрены три этапа. Первый: в течение 24 часов. Если обстрелы возобновляются, сначала следует дипломатическое предупреждение. Параллельно ВСУ должны попытаться остановить обстрелы, но какими именно методами — не уточняется. Второй: если боевые действия продолжаются, подключается так называемая коалиция желающих. В нее входят страны ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. Третий: до 72 часов. Если ситуация доходит до пересечения границ, запускается совместный военный ответ ЕС и США с участием американских войск. Европейские страны берут на себя действия в воздухе, на море и на суше, а Штаты обеспечивают разведку и логистику. Киев, Вашингтон и европейские столицы утверждают, что этот план уже согласован.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что по достижении мирного соглашения на Украине появятся иностранные вооруженные силы, самолеты в небе и морская поддержка от стран, которые на это согласились. Остальные члены НАТО, по его словам, будут помогать «другими способами». При этом МИД России ранее предупреждал, что любое размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо и может привести к резкой эскалации.

Отрезать Украину от Черного моря Заявления Рютте о натовских войсках после подписания мирного соглашения говорят о том, что СВО продлится до тех пор, пока Украина не будет полностью отрезана от моря. Ведь появление военно-морских баз НАТО на территории Одессы и Очакова недопустимо с точки зрения государственной безопасности России, напомнил в разговоре с 360.ru политолог и депутат Одесского областного совета VI созыва Алексей Албу. «В то же время попытки создать юридические механизмы распространения действия Пятой статьи Североатлантического договора, предполагающей принцип коллективной обороны, говорят о намерениях окончательно закрепиться на территориях, в первую очередь Северного Причерноморья, так как именно этот регион представляет повышенный интерес как со стороны Украины, так и ее кураторов», — добавил эксперт. По его мнению, заявления подобного рода отражают шаткость геополитического баланса и несут угрозы его нарушения. Они также отражают внутренние проблемы в странах «первого мира». Для сохранения господствующего положения им необходима большая война, и Европа к ней активно готовится.

Нашим ответом может стать лишь сохранение темпов развития ядерных технологий и ракетостроения, а также продолжение СВО до тех пор, пока зона контроля армии России не сместится на запад — хотя бы до границ Винницкой и Житомирской областей. Еще крайне важный шаг в сторону обеспечения нашей безопасности — создание собственных альянсов со странами, чей суверенитет тоже под угрозой: Китаем, Ираном, КНДР, Венесуэлой, Кубой, Бразилией, ЮАР и другими. Алексей Албу

Когнитивная операция против России Вся история с мирными переговорами — грандиозная когнитивная и медийная спецоперация, которую ведут прежде всего Соединенные Штаты против России. Цель — не достичь какого-то соглашения, а сделать нас виновником. То есть Москву обвиняют в агрессии, которую спровоцировали они, начав убивать русских и русское, заявил 360.ru политолог Вадим Авва. — Что, по-вашему, выступает основным мотором военного конфликта, если не поставки оружия и экономические интересы? — К власти после 1991 года в Латвии, Литве и Эстонии пришли потомки укрытых американцами нацистов после Второй мировой войны. Поэтому в Прибалтике случился не просто буржуазный реванш, а реванш с коричневым нацистским акцентом. Вот он начался там, потом через Западную Украину переехал в Киев. — Вы говорите о возрождении нацизма. Насколько он сегодня распространен в Европе? — Этим духом нацизма, который мы почему-то стыдливо называем русофобией, пропиталась и Восточная Европа, где стали сносить, например, памятники в Праге маршалу Коневу. А маршал Конев сохранил Прагу неразрушенной во время своей блестящей операции уже после того, как пал Берлин. Ну и так далее. Сегодня этот нацизм докатился до Германии, Франции и Британии. Поэтому нынешний конфликт — следствие этого нацизма. Война, перевооружение, милитаризация и невозможность достичь мира.

— Какова ситуация в самих США? — Там, очень надеюсь, этот нацизм еще не съел все окружающее пространство. Хотя в этом я не уверен. Потому что для части конгрессменов, для части сенаторов, зараженных идеями антикоммунизма, которые стали потом и причиной американского нацизма, он сегодня перекочевал. Ненависть к СССР перекочевала на Россию. Со всеми этими людьми договориться невозможно. У них в голове только императив войны. — Каков же, исходя из этого, прогноз на будущее? Возможен ли мир? — Если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то мира не будет. Он невозможен, к сожалению. Значит, возможно только военное решение вопроса.