Лавров призвал США, Иран и Израиль сесть за стол переговоров

Сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует прекратить боевые действия и начать дипломатический процесс. Об этом на пресс-конференции заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Соединенным Штатам, Израилю и Ирану необходимо уладить конфликт мирным путем, «если доверие к переговорам еще сохраняется».

Глава МИД России подчеркнул, что первым шагом на пути к стабилизации ситуации станет прекращение атак, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре и ведут к жертвам.

«Надеюсь, что вместе с другими разумными государствами мы постараемся продвигать такой подход на международной арене», — резюмировал дипломат.

Ранее президент Владимир Путин предложил созвать саммит «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов назвал эту инициативу чрезвычайно актуальной в свете конфликта на Ближнем Востоке.