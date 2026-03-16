В МИД РФ назвали инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН особо актуальной

Президент России Владимир Путин предложил созвать саммит «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Эта инициатива стала особенно значимой на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, которого процитировал ТАСС .

«С этой целью должна быть организована встреча глав государств — постоянных членов Совета Безопасности. Данная инициатива российского лидера сегодня приобрела особую актуальность на фоне критической дестабилизации международно-правовой системы, резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке», — сказал Логвинов.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи обвинил окружение президента США Дональда Трампа в начале военной операции. Дипломат отметил, что США и Иран были близки к заключению справедливой сделки. Однако переговоры сорвались из-за развязанной войны.