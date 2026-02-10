Лавров призвал не восхищаться Трампом за давление на Европу и Украину

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не восхищаться давлением американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире НТВ .

Лавров предостерег от преждевременного воодушевления по поводу того, что Трамп якобы «поставил на место» Европу и Украину. Любые жесткие требования США имеют смысл только в перспективе достижения реального мира, который еще неблизко. Переговорный процесс, в том числе недавние консультации в Абу-Даби, пока находится на стартовой стадии.

Затрагивая тему мирового лидерства, Лавров указал на стремление Соединенных Штатов вытеснить Россию с международного рынка атомной энергетики.

«В странах, где у нас есть проекты, опыт работы, в том числе у наших соседей, у ряда европейских стран, американцы работают над тем, чтобы переквалифицировать их энергетику на свои стандарты. Этого они тоже не скрывают», — объяснил Лавров.

Также он напомнил о санкционном давлении и повышении тарифов для государств, которые не сотрудничают с Россией так, как этого хотят американцы.

По словам Лаврова, позиция России исходит только из национальных интересов. Методы экономических и валютных войн для нее неприемлемы.

До этого глава МИД заявил, что США пытаются устранить конкурентов недобросовестными методами, вводя санкции против нефтяных компаний России. Борьба стала особенно открытой и явной.