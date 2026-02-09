Лавров объяснил, зачем США вводят санкции против нефтяных компаний России

США введением санкций против нефтяных компаний России подавляют конкурентов недобросовестными методами. Об этом в международной сети TV BRICS заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, Запад не хочет отдавать некогда доминирующие позиции.

«С приходом администрации Дональда Трампа борьба за подавление конкурентов стала особенно явной и открытой», — констатировал министр.

Лавров подчеркнул, что американская администрация не скрывает амбиций на доминирование в энергетике.

«Используются недобросовестные методы. Запрещают работу нефтяных компаний, таких как „Лукойл“, „Роснефть“», — добавил он.

Ранее Лавров уличил Европу в намерении навредить отношениям России с государствами Центральной Азии. Он уличил ее в попытках усилить влияние в ключевых регионах, игнорируя уже существующие форматы сотрудничества.