Лавров призвал Европу самоустраниться из переговоров по Украине

Лавров попросил Европу не мешать переговорам России и США по Украине

Европейские страны не могут стать полноценными участниками переговорного процесса по урегулированию на Украине и-за своего подхода к гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров .

Он подчеркнул, что Россия увидела готовность к урегулированию только со стороны США и стран-партнеров с Глобального Юга, которые поддержали выбранный подход.

«Европе нам помогать не надо. Лучше пусть не мешают. И тогда, я думаю, все у нас будет неплохо»», — заявил Лавров.

Министр напомнил, что европейские лидеры выпустили декларацию с требованиями обеспечить гарантии безопасности только для Украины с размещением на нее территории собственных вооруженных сил.

Лавров напомнил, что Россия нацелена на взаимные гарантии, которые остановят любые попытки разворачивания нового конфликта, поэтому не допустит размещения у своих границ западного вооружения.

Ранее министр иностранных дел России предложил дать юридические гарантии напуганным странам Евросоюза, что Москва нападать на них не собирается. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия всегда исполняет взятые на себя обязательства.