Пакт о ненападении. Можно ли доверять современной Европе?
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, заявил, что Москва не только не собирается нападать на Европу, но и готова юридически зафиксировать отсутствие таких намерений в рамках коллективных гарантий. «Впрочем, это мы готовы. И мы отвечаем за свои слова. А с той стороны царит откровенно милитаристский угар», — посетовал министр.
Комментируя попытки Европы любыми способами сорвать мирный процесс по Украине, Лавров отметил: в отличие от «лидеров ЕС», которых ничего, кроме формального прекращении огня не интересует, Россия настаивает, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном и долгосрочном мире с гарантией безопасности для всех вовлеченных сторон.
«Наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому — поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин этого кризиса. А вот Западная Европа… думает только о том, чтобы прекратить огонь, отдышаться и снова готовить Зеленского и его режим к войне против Российской Федерации», — подчеркнул глава МИД,
Полагаю, есть смысл поговорить о том, насколько любое, даже самое юридически выверенное соглашение с Европой может сегодня считаться гарантией нашей безопасности? И не превратится ли такой договор в подобие печально известного пакта Молотова — Риббентропа. Соблюдать его, как показала история, Третий рейх никогда не собирался. Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан в августе 1939 года, а уже в июле 1940-го Гитлер отдал приказ о начале разработки плана «Барбаросса», целью которого был вооруженный захват Советского Союза войсками нацистского рейха.
Не секрет, что сегодня многие сравнивают то, во что превращают Европу Урсула фон дер Ляйен и присные. Неделю назад справедливость сравнения с четвертым рейхом подтвердил в соцсетях Илон Маск, резко обличивший запредельный уровень цензуры, царящий в ЕС.
Но даже если отказаться от громких пропагандистских штампов и определений, один факт невозможно не учитывать: гарантии, выданные представителями Европы сначала бывшему президенту Украины Януковичу, а затем участникам Минского соглашения по Донбассу, оказались пустым звуком.
Более того, как позже признались экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, Европа никогда и не собиралась выполнять условия «Минска». Лишь использовала его, чтобы перевооружить Украину и подготовить к прямому противостоянию с Россией.
И все это в ситуации, когда у власти в ведущих странах ЕС находилась еще политики «старой формации», для которых способность держать слово было одной из важнейших базовых характеристик. С нынешними же вроде Макрона, Стармера, Мерца, Туска, Стубба, Фон дер Ляйен, Каллас и прочих, которых упомянул Лавров, и говорить, по сути, не о чем.
«Они упорно бьют барабаны войны, как принято говорить, создают коалиции желающих, наращивают военные расходы и пытаются спасти свое политическое будущее, <…> пугают мифической угрозой и нападением со стороны России, как вы знаете, рассуждают о планах развивать военный шенген, сократить с 40 до трех дней сроки переброски войск из Западной Европы к нашим границам. Ну и кто готовится к войне, фантазируют о том, чтобы направить своих военнослужащих на Украину в качестве „миротворцев“. Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать», — подчеркнул российский министр.
Таким образом, никто в Москве не испытывает иллюзий по поводу возможности подписания с Европой обязывающего договора о гарантиях безопасности. Единственной реальной гарантией от безумия европейских милитаристов может быть, увы, только их страх перед возмездием России. Страх, который станет еще сильнее после нашей окончательной победы на Украине.