Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, заявил, что Москва не только не собирается нападать на Европу, но и готова юридически зафиксировать отсутствие таких намерений в рамках коллективных гарантий. «Впрочем, это мы готовы. И мы отвечаем за свои слова. А с той стороны царит откровенно милитаристский угар», — посетовал министр.

Комментируя попытки Европы любыми способами сорвать мирный процесс по Украине, Лавров отметил: в отличие от «лидеров ЕС», которых ничего, кроме формального прекращении огня не интересует, Россия настаивает, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном и долгосрочном мире с гарантией безопасности для всех вовлеченных сторон.

«Наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому — поиску долгосрочного регулирования для устранения первопричин этого кризиса. А вот Западная Европа… думает только о том, чтобы прекратить огонь, отдышаться и снова готовить Зеленского и его режим к войне против Российской Федерации», — подчеркнул глава МИД,

Полагаю, есть смысл поговорить о том, насколько любое, даже самое юридически выверенное соглашение с Европой может сегодня считаться гарантией нашей безопасности? И не превратится ли такой договор в подобие печально известного пакта Молотова — Риббентропа. Соблюдать его, как показала история, Третий рейх никогда не собирался. Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан в августе 1939 года, а уже в июле 1940-го Гитлер отдал приказ о начале разработки плана «Барбаросса», целью которого был вооруженный захват Советского Союза войсками нацистского рейха.

Не секрет, что сегодня многие сравнивают то, во что превращают Европу Урсула фон дер Ляйен и присные. Неделю назад справедливость сравнения с четвертым рейхом подтвердил в соцсетях Илон Маск, резко обличивший запредельный уровень цензуры, царящий в ЕС.