Лавров признался в желании отдохнуть на озере Иссык-Куль

Министр иностранных Сергей Лавров рассказал, что хочет отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, но не сможет из-за работы. Он сообщил об этом на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Дипломат обратил вниманию на насыщенную повестку дня.

«В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — отметил Лавров.

Он поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием. Министр добавил, что страны тесно сотрудничают, а президенты регулярно общаются и ставят задачи, которые в том числе требуют координации по линии МИД.

Ранее опрос показал, что для путешествий в государства Ближнего зарубежья россияне чаще всего выбирают Белоруссию. Популярным направлением для туризма также является Киргизия. Путешественники стремятся увидеть удивительную природу страны и озеро Иссык-Куль.