Опрос kp.ru: 40% россиян сообщили, что мечтают посетить Белоруссию

В скором времени россиянам станет проще путешествовать в Узбекистан — для въезда больше не потребуется загранпаспорт. Пока по внутреннему паспорту можно отправиться в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Сайт kp.ru узнал, какие страны ближнего зарубежья привлекают россиян больше всего.

Результаты опроса показали, что лидером стала Белоруссия. Почти 40% респондентов сообщили, что мечтают посетить эту страну, а некоторые подчеркнули, что там живут их знакомые или родственники.

Узбекистан привлек внимание 12% опрошенных. Его считают дружественной страной с вкусной едой и интересными историческими достопримечательностями. Армению выделили 8% россиян, их влекут Ереван, озеро Севан и гостеприимство местных жителей. Азербайджан с его горами и Каспийским морем привлек 7%.

Еще 6% опрошенных выбрали Казахстан, а 3% — Киргизию, отметив удивительную природу и озеро Иссык-Куль. Таджикистан выбрали 2% опрошенных, а 14% заявили, что хотели бы посетить все страны ближнего зарубежья. Среди других вариантов, которые указали 2% участников, были Китай, Туркмения, Абхазия и Грузия.

А вот 30% опрошенных признались, что не хотят никуда ехать. Часть из них просто не любят путешествовать, другие же отметили, что в первую очередь хотели бы посетить разные уголки России: Байкал, Алтай, Камчатку.