Лавров пригрозил США и НАТО решительным военно-техническим ответом на провокации

Белый дом и НАТО в случае создания новых ракетных угроз получат от России отпор в виде военно-технических контрмер. Об этом РИА «Новости» рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Дипломату задали вопрос, возможно ли при нынешнем положении дел повторение «двойного решения НАТО». Лавров отказался рассуждать о том, как принимают решения в альянсе, и что происходит в головах у руководителей блока. Он подчеркнул, что Россия готова к любому возможному повороту событий.

«В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — добавил министр.

По его словам, Россию заинтересует только комплексная работа для снижения конфликтного потенциала, в том числе устранение первопричин противоречий в вопросах безопасности. В качестве примера он напомнил о расширении НАТО на восток.

Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник предположил, что украинские власти могут согласиться на несвязанные с НАТО гарантии безопасности и провести переговоры. По его мнению, для того союзникам потребуется четко прописать, какими средствами они будут помогать защищать страну.