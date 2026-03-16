Лавров предупредил об угрозе милитаризации космоса

Деструктивные действия США и их союзников приводят к угрозе милитаризации космоса и превращают его в потенциальную зону конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания американской системы глобальной ПРО „Золотой купол“», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, воплотить такую программу американская сторона планирует уже к 2028 году. При этом Лавров отметил, что Россия по-прежнему выступает за международный мир и безопасность совместными усилиями на основе принципов Устава ООН.

Ранее президент Владимир Путин в рамках «Итогов года» подчеркнул, что Россия выступает против размещения в космосе любых видов оружия.