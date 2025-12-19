Путин назвал позицию России по размещению оружия в космосе

Россия выступает против планов на размещение оружия в космосе. Об этом на совмещенной с прямой линией пресс-конференции в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы против размещения вообще оружия в космосе», — подчеркнул он.

Мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным» объединило прямую линию и пресс-конференцию главы государства. Оно стартовало в 12:00 в Гостином Дворе. Расшифровкой обращений населения, как в 2024 году, занимается нейросеть GigaChat от Сбербанка.

Модерируют дискуссию журналист ВГТРК Павел Зарубин, ведущая Первого канала Екатерина Березовская и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Путин сообщил, что контракт с Минобороны России заключили 400 тысяч добровольцев. По его словам, среди них много студентов, которые взяли академический отпуск.