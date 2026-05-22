Лавров предупредил о последствиях возобновления конфликта на Ближнем Востоке
Возобновление боевых действий на Ближнем Востоке окажет негативное влияние на всю мировую экономику. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».
«Очевидно, что возобновление конфликта в зоне [Персидского] залива <…> имело бы комплексные негативные последствия и для Ближнего Востока, и для мира в целом, включая мировую экономику и торговлю», — сказал он.
Министр отметил, что на эту тему в последние дни опять стали вестись разговоры.
Ранее стало известно, что американского лидера Дональда Трампа возмутили планы Ирана взимать плату за проход судов в Ормузском проливе.
Также президент США заявил, что государство не собирается отказываться от планов забрать иранский ядерный материал.