Наступило самое подходящее время для созыва саммита «пятерки» Совбеза ООН. Об этом ИС «Вести» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он уточнил, что предложение о встрече несколько лет назад озвучил президент Владимир Путин. По мнению дипломата, сейчас самое время реализовать эту идею.

«Президент Путин достаточно уже давно, еще до COVID, предложил собрать саммит Совета безопасности ООН, постоянных членов», — отметил он.

Лавров добавил, что Соединенным Штатам следует рассказать другим странам о своих планах и о том, как они соотносятся с ранее определенными нормами.

До этого американский президент сообщил о намерении сместить власть в Иране. Он объяснил, что уже присмотрел несколько подходящих кандидатов на роль «хорошего лидера». По его словам, Белый дом планирует «прийти и все очистить» в Исламской Республике. Имена претендентов на роль главы Ирана он не озвучил.