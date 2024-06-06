Лавров пожалел Байдена после слов об ударах по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что испытывает дискомфорт и неудобство, когда ему приходится комментировать очередной выпад президента США Джо Байдена в адрес России. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Отрывок корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале .

Министр подчеркнул, что он не понимает, откуда у американского лидера появляются мысли, которые в итоге трансформируются в заявление о том, что США «не позволяют украинцам бить по Москве или Кремлю».

«Жалко человека чисто из гуманных соображений. Трудно понять, как у него в голове возникают мысли и как складываются движения», — заявил Лавров.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что украинские военные не получали разрешения на использование американского оружия для ударов вглубь России. По его словам, цели могут находиться только в непосредственной близости к украинской границе.