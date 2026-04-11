Лавров посоветовал Пиньо помалкивать и не позориться из-за Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал официальному представителю Еврокомиссии Пауле Пиньо, недовольной его контактами с коллегой из Венгрии Петером Сийярто по теме прав меньшинств на Украине, помалкивать и не позориться. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«Конечно, родители должны были научить европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А если подслушал что-то, что разоблачает самого — лучше помалкивать и не позориться», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что инвективы Пиньо нельзя расценить иначе, как публичное признание верховенства нацистской идеологии в подходах ЕС к правам человека.

«В чем обвиняют венгерское правительство? Они обсуждают пути отстаивания законных, закрепленных в международных договорах прав нацменьшинств, грубо попираемых брюссельской бюрократией», — заключил министр.

