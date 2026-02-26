Лавров пошутил в ответ на вопрос о новом генсеке ООН

Глава МИД Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос о том, каким должен быть новый генеральный секретарь ООН по мнению российской стороны. Кадры опубликовал журналист Александр Юнашев .

«Новый генсек, какой он должен быть?» — спросили журналисты.

«Какой коммунистической партии?» — отбил подачу Лавров, после чего удалился.

Полномочия действующего генерального секретаря организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря.

Ранее про генсека ООН пошутил зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев. Гутерриш возомнил, что он вправе толковать Устав организации и рассуждать на тему, есть ли у Крыма и Донбасса право на самоопределение. Медведев заявил, что секретариат ООН испугался трамповского Совета мира.