Лавров пошутил о базе американской ПРО в Румынии

На вопрос о том, осталась ли база Девеселу в Румынии среди целей России глава МИД Сергей Лавров ответил шуткой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН румынская журналистка уточнила, держит ли Москва базу с элементами американской системы ПРО на прицеле.

«Ну, это же секрет», — ответил Лавров, смеясь.

Наземную часть американского комплекса Aegis Ashore в Девеселу запустили в мае 2016 года. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена отреагировать на ввод в строй американской системы ПРО.