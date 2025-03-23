Лавров поразил Запад новым стилем общения

Автор публикации констатировал, что Лавров остается хладнокровным переговорщиком, давно известным своей бескомпромиссной защитой российских позиций. Однако, по мнению западных обозревателей, в последние годы министр стал гораздо более радикальным и менее дипломатичным в обсуждении острых тем.

Лавров, напомнил Себастьян Эм, возглавляет Министерство иностранных дел России с 2004 года. За два десятилетия он стал символом российской внешней политики. В прошлом он был постоянным представителем России в ООН и до сих пор считается одним из самых опытных дипломатов на международной арене.