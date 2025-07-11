Лавров подарил Рубио подборку фраз Зеленского и его команды

Министр иностранных дел Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио подборку скандальных цитат президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Он рассказал об этом на пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран — участниц Восточноазиатского саммита.

Лавров объяснил, что Зеленский, его помощник Андрей Ермак, советник Михаил Подоляк и премьер-министр Денис Шмыгаль много раз говорили о необходимости уничтожать русских. Глава российского МИД обратил внимание на этот факт на переговорах с американским дипломатом.

«Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости „уничтожать русню“. Юридически, а лучше физически», — подчеркнул глава МИД.

Министр добавил, что Украина требует «территориальной целостности» для подавления и физического уничтожения русскоязычного населения.

По его словам, главной темой встречи с Рубио стал украинский конфликт. Лавров отметил, что Договор о стратегических и наступательных вооружениях не обсуждался.