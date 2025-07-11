Лавров на встрече с Рубио подтвердил позицию России по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио обсуждалась Украина. Он подтвердил позицию России по урегулированию конфликта, сообщило РИА «Новости» .

«Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент России Владимир Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом», — сказал он.

Лавров также сообщил, что на встрече Рубио в четверг не обсуждался вопрос о судьбе Договора о стратегических и наступательных вооружениях, писало РИА «Новости».

В феврале 2023 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Президент подчеркнул, что страна не выходит из договора, а лишь приостанавливает его выполнение. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждениям, необходимо понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, а также как учитывать их стратегические арсеналы в контексте совокупного ударного потенциала НАТО. Российская сторона передала США официальное уведомление о приостановке участия в договоре.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что в Куала-Лумпуре министр иностранных дел России и госсекретарь США продемонстрировали неожиданное взаимопонимание во время встречи. По его мнению, политики легко нашли общий язык.