Лавров перестал следить за заявлениями Зеленского

Лавров заявил, что больше не слушает высказывания Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров больше не следит за высказываниями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом министр заявил на Дохийском форуме. Трансляцию его выступления вели на сайте ведомства.

«Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от а до я в одночасье», — сказал Лавров.

Глава российского МИД предположил, что постоянная смена позиции Зеленского связана с его настроением, а именно то, «как он чувствует себя в данный конкретный момент».

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Ларов заявил, что в свое время Зеленский защищал русский язык, но быстро изменил мнение, заняв пост президента Украины.

По словам министра, человека, который после провокационных заявлений надеется вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, нельзя считать адекватным.