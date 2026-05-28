Лавров ответил на слова Пашиняна о возможности Армении разбогатеть
Если премьер Армении Никол Пашинян считает, что республика может разбогатеть, то пусть это обеспечит. С таким заявлением в беседе с ИС «Вести» выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он ответил на слова армянского премьера о том, что страна разбогатеет, несмотря на ухудшение связей с Россией.
«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — подчеркнул дипломат.
Ранее Пашинян заявил, что безвизовый режим между Арменией и Евросоюзом могут ввести в ближайшие годы. Он объяснил, что европейские посольства не успевают обрабатывать заявки граждан, так как количество выезжающих выросло на 500%.
В МИД России ситуацию с Арменией охарактеризовали как попытку заманить республику на сторону западных государств популистским лозунгом.