Лавров обвинил западных лидеров во лжи о поставках Россией газа | 360°

Мир 19 мая 2024, 17:20 Лавров обвинил западных лидеров во лжи о поставках Россией газа Глава МИД Лавров: на Западе нет политиков, говорящих на основе фактов РИА «Новости»

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На Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на основе фактов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова британского премьер-министра Риши Сунака о том, что Россия якобы прекратила поставки газа. Комментарий главы МИД опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Они (западные политики — прим. ред.) их не признают, перевирают, пытаются завести свое население и избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу», — подчеркнул Лавров.

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Премьер-министр Великобритании заявил, что действия России якобы привели к ядерной эскалации, а также оказали разрушительное воздействие на жизнь людей после прекращения поставок газа. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Сунак отчаянно лжет, обвиняя РФ.

Ранее Сунак обвинил Россию в выстраивании препятствий для вывоза зерна из украинских портов и превращении продовольствия в оружие. Он возложил на РФ ответственность за крах европейской экономики.