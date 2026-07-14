Лавров обвинил Украину в морском терроризме

Лавров: украинский режим занимается даже не пиратством, а терроризмом

Киевский режим в Черном и Азовском морях занимается не пиратством, а «чистой воды терроризмом». Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Это уже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты грабят и себе забирают. Нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском и Черном морях. И на Африканском континенте», — сказал он.

Министр констатировал, что в попытке нанести России ущерб украинцы не гнушаются объединяться «с кем угодно».

«И с африканскими экстремистами, которые пытаются свергать легитимные режимы в Африке, с любыми другими отбросами общества», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Россия больше не верит в желание Запада договариваться.