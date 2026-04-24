Европейские лидеры и Владимир Зеленский пытаются изменить подход США, обозначившийся после встречи в Анкоридже. Об этом на встрече с представителями российских НКО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва ценит нынешнюю позицию Вашингтона. По словам главы МИД, Соединенные Штаты публично называют причины конфликта в трактовке, близкой к российской. Кроме того, американская сторона исходит из того, что Украина не должна вступать в НАТО.

«Скоро будем отмечать первую годовщину встречи в Анкоридже. За этот период европейцы — надо отдать должное их наглости — вместе с Зеленским проделали большую работу, чтобы сбить американцев с их курса», — сказал Лавров.

Министр добавил, что этот курс приняла и Москва. В свою очередь, Европа и Киев продолжают вести игру, направленную на уничтожение геополитического конкурента.

В ходе встречи Лавров также сказал, что Вашингтон нередко выстраивал отношения с другими странами через угрозы и наказания. При этом в текущих контактах России с США такой подход пока не проявлялся.