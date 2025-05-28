Лавров обсудил с Рубио новый раунд переговоров России и Украины

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МИД России.

Лавров проинформировал Рубио о ходе выполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США 19 мая. Также он рассказал о подготовке РФ конкретных предложений для нового раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

Рубио, со своей стороны, заявил о стремлении администрации президента США Дональда Трампа к скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Он подтвердил готовность Соединенных Штатов содействовать сближению позиций сторон.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки. Они также выразили заинтересованность в дальнейшем конструктивном диалоге.

«Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США», — отметили в пресс-службе.

Дипломаты договорились поддерживать контакты на рабочем уровне.

Ранее Лавров высказал мнение, что Трамп не получает полную информацию о том, что происходит вокруг Украины. По мнению дипломата, такие условия создают те, кто хочет втянуть Соединенные Штаты в более агрессивные действия против России в поддержку нынешних украинских властей.