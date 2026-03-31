Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. Они обсудили предотвращение дальнейшей эскалации вокруг Ирана, а также недопущение, чтобы в конфликт вмешались другие страны. Информацию опубликовали на сайте МИД РФ.

«В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана с акцентом на поиск путей скорейшего прекращения вооруженной конфронтации, вызванной неспровоцированной агрессией со стороны США и Израиля», — указано в сообщении.

В МИД РФ добавили, что Лавров в ходе беседы подчеркнул готовность России способствовать поиску мирных решений на основе уважения суверенитета и равенства всех стран, а также других ключевых принципов международного права.

Ранее Лавров заявил, что некоторые страны Запада потеряли берега. Он заметил, что с каждым днем исчезает все больше барьеров, которые долгое время поддерживали пусть и относительную, но стабильность международной обстановки.