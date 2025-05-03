Лавров обсудил с главой МИД Индии обострение индо-пакистанских отношений

Министр иностранных дел Сергей Лавров созвонился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министры обсудили эскалацию отношений Индии и Пакистана. Глава российского МИД призвал индийское руководство к урегулированию ситуации дипломатическим путем. По его словам, разногласия можно уладить на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.

Дипломаты также обсудили график предстоящих контактов и актуальные вопросы взаимодействия стран.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире. Преступники открыли стрельбу по туристам, в результате погибли 26 человек.

Индия 3 мая обвинила Пакистан в нарушении прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщил RT.