Европа пытается откровенно вредить взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ .

«Европа пытается по-прежнему диктовать свои подходы на евразийском континенте, пытается мешать, откровенно вредить естественным процессам взаимодействия между Россией и центральноазиатскими странами, между нами и нашими друзьями в Закавказье», — сказал министр.

Лавров также обвинил европейские страны в попытках усилить свое влияние в ключевых для России регионах, игнорируя существующие форматы сотрудничества.

По его словам, Запад «продирается» в черноморский регион, игнорируя Организацию черноморского сотрудничества. Точно так же страны ЕС, по его словам, действуют в Арктике.

По мнению Лаврова, такие действия направлены на подрыв традиционных связей и создание искусственных барьеров в Евразии.