Лавров: Макрон сразу не признал Палестину в надежде, что признавать будет нечего

Французский лидер Эммануэль Макрон откладывал признание Палестины, потому что надеялся, что спустя несколько месяцев признавать будет уже нечего. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

Он напомнил, как в июле прошлого года Макрон выразил обеспокоеность ситуацией в Газе и пообещал через три месяца на Генассамблее ООН признать Палестину.

«Если уж ты в июне решил, что ты признаешь, зачем ждать до сентября? А я вам отвечу, зачем ждать. Они надеялись, что к сентябрю вопрос исчезнет, и будет нечего признавать», — объяснил дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия была единственной страной, которая выделила сектору Газа один миллиард долларов.