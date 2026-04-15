Россия расценивает нежелание нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра звонить президенту России Владимиру Путину как его личное право. Об том сообщил глава МИД Сергей Лавров, чьи слова привело РИА «Новости».

«Если сейчас победивший в Венгрии на выборах партии господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Россия никогда не уклоняется от диалога. Путин говорил об этом не раз и многократно доказывал конкретными делами.

Ране пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства нет контактов с Мадьяром.