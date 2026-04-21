Лавров объяснил, что станет успехом после переговоров США и Ирана

Лавров: возврат к ядерной сделке 2015 года станет успехом для США и Ирана
Если во время переговоров Ирану и США удастся достичь соглашения, близкого по параметрам к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе от 2015 года, то это уже можно будет считать успехом. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости».
«Если по итогам нынешних усилий переговорщиков, которые мы поддерживаем, — и иранских, и американских, — удастся вырулить на что-то приближенное к той самой договоренности 2015 года, я думаю, это будет уже большим успехом», — сказал дипломат.
В 2015 году Британия, ФРГ, КНР, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерное соглашение. Оно предполагало снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.
В мае 2018-го, когда американский лидер Дональд Трамп был на первом президентском сроке, Соединенные Штаты вышли из СВПД и снова ввели санкции против республики. В ответ Иран заявил о постепенном сокращении обязательств по сделке.
Ранее телеканал CNN сообщил, что второй раунд американо-иранских переговоров по урегулированию назначили на 22 апреля. Встреча пройдет в Исламабаде.