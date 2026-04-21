Лавров объяснил, что станет успехом после переговоров США и Ирана

Лавров: возврат к ядерной сделке 2015 года станет успехом для США и Ирана

Если во время переговоров Ирану и США удастся достичь соглашения, близкого по параметрам к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе от 2015 года, то это уже можно будет считать успехом. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

«Если по итогам нынешних усилий переговорщиков, которые мы поддерживаем, — и иранских, и американских, — удастся вырулить на что-то приближенное к той самой договоренности 2015 года, я думаю, это будет уже большим успехом», — сказал дипломат.

В 2015 году Британия, ФРГ, КНР, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерное соглашение. Оно предполагало снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

В мае 2018-го, когда американский лидер Дональд Трамп был на первом президентском сроке, Соединенные Штаты вышли из СВПД и снова ввели санкции против республики. В ответ Иран заявил о постепенном сокращении обязательств по сделке.

Ранее телеканал CNN сообщил, что второй раунд американо-иранских переговоров по урегулированию назначили на 22 апреля. Встреча пройдет в Исламабаде.