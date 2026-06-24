Пытаются перебросить мяч. Главные заявления Лаврова на «Примаковских чтениях»

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с речью на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Главные заявления дипломата — в материале 360.ru.

Переговоры по Украине Глава МИД напомнил, что Россия по-прежнему считает возможным урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и готова к переговорам. По его словам, в этом вопросе нельзя размениваться на временные промежуточные решения. «Это важно иметь в виду некоторым деятелям в странах к западу от России, которые накачивают киевский режим вооружениями и одновременно пытаются (наверное, они уже похоронили для себя итоги Анкориджа) навязать свое видение переговоров как процесса оформления капитуляции России», — подчеркнул он. Также Лавров высказался о попытках украинской стороны снять с себя ответственность в вопросе дипломатического урегулирования.

Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет.

Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым по вопросу Украины на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в прошлом году на Аляске, но не позволяет себя обмануть. «К переговорам мы готовы, конечно, но жульничать уже с собой не позволим, хотя иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку», — добавил министр.

Фото: Federal Department of Foreign Af/XinHua / www.globallookpress.com

Игра Запада Дипломат обратил внимание, что западные государства зачастую пытаются навязать свою «игру без правил». В качестве примера он привел комментарий официального представителя Генерального секретаря ООН касательно политики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. «Он ответил: мы выступаем за то, чтобы эта проблема решалась на основе принципов международного права, территориальной целостности Дании и права нации на самоопределение», — уточнил Лавров. Министр подчеркнул, что представитель генсека ООН совершенно другим образом прокомментировал этот же принцип применительно к Крыму и Украине. «Он говорит — нет, там только территориальная целостность. Это представитель Генерального секретаря. <…> Мы видим в таком поведении наших западных коллег основную причину игры без правил или силовой игры, которую западное меньшинство пытается навязывать мировому большинству», — объяснил министр.

Фото: Yang Guang/XinHua / www.globallookpress.com

Он также призвал Запад отказаться от планов военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России.

Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины.

Лавров также назвал неадекватной позицию ЕС касательно переговоров по Украине. В качестве аргумента он напомнил о высказывании главы Евросовета Антониу Кошты. «Он в очередной раз сказал, что Евросоюз не может быть посредником, поскольку он целиком на стороне Украины, но за столом переговоров сидеть должен. Ответьте мне, что обсуждать с такой позицией они собираются? Они собираются акт о капитуляции принимать у России?» — задался вопросом глава МИД. По мнению Лаврова, такая позиция является несерьезной. При этом она ярко демонстрирует миру неоколониальный менталитет и амбиции Европы.