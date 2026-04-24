Освобожденная войсками союзников Европа вернулась к фашистским настроениям и задумалась о новом «походе на Восток». С таким заявлением на торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище выступил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщило РИА «Новости» .

Дипломат напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в своем заявлении 2020 года предупредили о необходимости противодействовать ксенофобии и «исторической амнезии».

«В наше неспокойное время, когда в Европе, освобожденной советским солдатом ценой неимоверных жертв вместе с американскими и британскими союзниками, вновь поднимает голову фашизм, а от безответственных политиков звучат призывы к новому походу на Восток, особенно востребован „Дух Эльбы“», — заявил Дарчиев.

Традицию возложения цветов к мемориалу на Арлингтонском кладбище бывшая администрация США запретила в 2022 году. Указ о ее возвращении подписал президент США Дональд Трамп.

Сам мемориал представляет собой бронзовую плиту с изображением советских и американских солдат, обменивающихся рукопожатием на мосту через Эльбу.

В торжественной церемонии в этом году также приняли участие представители посольств Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана.

В апреле прошлого года редакция RT создала анимированный ролик из архивных кадров встречи советских и американских войск на Эльбе. Главными героями сюжета стали лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько, а также офицер американской армии Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски.